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'Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar'

AA
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Giriş: 17.05.2022 10:09
Güncelleme:17.05.2022 10:09
İzmir'de 9.5 ay önce bıçaklanarak öldürülen evli bir çocuk sahibi 23 yaşındaki ayakkabıcı Umutcan Sapan'ın 5 yaşındaki kızı Esila babasının hayatta olmadığını hala bilmiyor. Minik kız, babasının işte olduğunu ve geri döneceğini sanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede zanlıların müebbet hapsi talep edilirken, katillere haksız tahrik indirimi yapılması ailenin acısına acı kattı.
’Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar’
'Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar'
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