Ayı sokakta dehşet saçtı! Yürüyenlere böyle saldırdı

Slovakya'da bir ayı şehir merkezine indi. Yol boyunca koşan ayı, 72 yaşındaki bir adamı başından, bir kadını ise omzundan yaraladı. Ayının saldırdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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