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Ayı sokakta dehşet saçtı! Yürüyenlere böyle saldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 21:31
Slovakya'da bir ayı şehir merkezine indi. Yol boyunca koşan ayı, 72 yaşındaki bir adamı başından, bir kadını ise omzundan yaraladı. Ayının saldırdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Ayı sokakta dehşet saçtı! Böyle saldırdı AYI SOKAKTA DEHŞET SAÇTI! BÖYLE SALDIRDI

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Ayı sokakta dehşet saçtı! Yürüyenlere böyle saldırdı
Ayı sokakta dehşet saçtı! Yürüyenlere böyle saldırdı
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