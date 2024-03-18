18 Mart 2024, Pazartesi
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Ayı sokakta dehşet saçtı! Yürüyenlere böyle saldırdı
Slovakya'da bir ayı şehir merkezine indi. Yol boyunca koşan ayı, 72 yaşındaki bir adamı başından, bir kadını ise omzundan yaraladı. Ayının saldırdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.