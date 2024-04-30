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Avm'lerde otopark ücreti tartışması

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 13:42
UKOME kararlarına rağmen bazı AVM otoparklarında ücret alınmaya devam ediyor. Peki tüketiciler nereye itiraz etmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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