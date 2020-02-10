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10.02.2020
Artvin'de kar fırtınası böyle geldi
Artvin’de yoğun kar yağışı, Hopa ilçesinde de etkili oldu. Kar yağışı Hopa ilçesinde fırtınaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından Hopa ilçesinde deniz üzerinden gelen fırtına görüntüsü yayınlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.
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