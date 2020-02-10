10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.02.2020

Artvin'de kar fırtınası böyle geldi

Artvin’de yoğun kar yağışı, Hopa ilçesinde de etkili oldu. Kar yağışı Hopa ilçesinde fırtınaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından Hopa ilçesinde deniz üzerinden gelen fırtına görüntüsü yayınlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Artvin'de kar fırtınası böyle geldi
Artvin'de kar fırtınası böyle geldi
İBB'nin ulaşım zammına türkü ile tepki gösterdi!
İBB'nin ulaşım zammına türkü ile tepki gösterdi!
Tekne battı 2 kişi ölümden döndü
Tekne battı 2 kişi ölümden döndü
Metroda 'koronavirüs' paniği! Gözaltına alındı
Metroda 'koronavirüs' paniği! Gözaltına alındı
İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi
İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi
Doğu'da soğuk rekoru! Termometreler -40 dereceyi gördü
Doğu'da soğuk rekoru! Termometreler -40 dereceyi gördü
Taksim Camii inşaatında sona gelindi
Taksim Camii inşaatında sona gelindi
Öğrencilere buz üstünde şınav cezası
Öğrencilere buz üstünde şınav cezası
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada!
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada!
37 ilde eğitime kar engeli! İşte o iller...
37 ilde eğitime kar engeli! İşte o iller...
Uzun yaşamın sırrı ne? İşte 145 yaşında kadar yaşamanın sırrı!
Uzun yaşamın sırrı ne? İşte 145 yaşında kadar yaşamanın sırrı!
Kar fırtınası böyle geldi
Kar fırtınası böyle geldi
Daha Fazla Video Göster