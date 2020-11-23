Arşivden çıkan Ermeni zulmü! Yürekleri yakan anlar

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın ardından takvim işliyor. Ermenistan silahlı kuvvetleri ve Ermeni siviller Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını terk ediyor. O topraklardan biri de Kelbecer.. Ermeniler yakıp yıkarak ayrılıyor o topraklardan. Yine de can güvenlikleri Azerbaycan ordusu tarafından sağlanıyor..Peki 28 yıl önce Kelbecer'i işgal eden Ermenistan nasıl zulmetmişti? İşte o zulmü belgeleyen bir görüntü... Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal eden Ermenistan güçleri Kelbecer'de bir çocuğu kaçırmış çocuğun ninesi ise Ermeni askerlere bakın nasıl yalvarmıştı...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın ardından takvim işliyor. Ermenistan silahlı kuvvetleri ve Ermeni siviller Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını terk ediyor. O topraklardan biri de Kelbecer.. Ermeniler yakıp yıkarak ayrılıyor o topraklardan. Yine de can güvenlikleri Azerbaycan ordusu tarafından sağlanıyor.. Peki 28 yıl önce Kelbecer'i işgal eden Ermenistan nasıl zulmetmişti? İşte o zulmü belgeleyen bir görüntü...

Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal eden Ermenistan güçleri Kelbecer'de bir çocuğu kaçırmış çocuğun ninesi ise Ermeni askerlere bakın nasıl yalvarmıştı...

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