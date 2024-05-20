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Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale

İHA
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Giriş: 20.05.2024 12:29
Antalya’da kurbağa avlayan yılan, vatandaşların terlikli müdahalesiyle avından oldu. Yuvasına giren yılana vatandaşlar gözleme ve su ikram etti. Gözlemeyi yemeyen yılan, suyu ise kana kana içti.
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Kurbağa avlayan yılan...
Kurbağa avlayan yılan...
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