Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale

Antalya’da kurbağa avlayan yılan, vatandaşların terlikli müdahalesiyle avından oldu. Yuvasına giren yılana vatandaşlar gözleme ve su ikram etti. Gözlemeyi yemeyen yılan, suyu ise kana kana içti.

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