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Ankara'yı kuvvetli yağış vurdu! Sel sonrası Ankara'da metro çalışmıyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 02.05.2024 11:35
Son dakika haberleri… Ankara 2 gündür kuvvetli yağışa sahne oluyor. Yağış sonrası metro istasyonları çalışmıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal son durumu canlı yayında anlattı.
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