Ağrı’da sel! İki köy zarar gördü... İşte bölgeden görüntüler

Ağrı'da iki köyde meydana gelen selde ekili araziler ve bazı evler su altında kaldı. Sabah erken saatlerde başlayan yoğun yağış nedeniyle Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı ve Bayramyazı köylerinde sel meydana geldi. Selde köy arazilerini ve bazı evleri su bastı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

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