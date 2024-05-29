29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Aziz Yıldırım çılgın projesini açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin 60 bin kişilik yeni stadyumu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 17:27
  • 1
  • 7
Aziz Yıldırım çılgın projesini açıkladı! İşte Fenerbahçe’nin 60 bin kişilik yeni stadyumu
Fenerbahçe'de Başkan adaylarından Aziz Yıldırım stat projesinin detaylarını açıkladı.
  • 2
  • 7
Aziz Yıldırım çılgın projesini açıkladı! İşte Fenerbahçe’nin 60 bin kişilik yeni stadyumu

"KAPASİTE 60 BİN OLACAK"

Aziz Yıldırım, stadyum kapasitesiyle ilgili planını da açıkladı: "Kale arkalarındaki alt tribünleri, koltukları sökeceğiz. UEFA'dan izin alabilirsek buna devam edeceğiz. Ayakta seyirci alacağız ve ayaktaki seyirci ile kapasite 60 bin. Ama 'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden yaratacağız."

  • 3
  • 7
Aziz Yıldırım çılgın projesini açıkladı! İşte Fenerbahçe’nin 60 bin kişilik yeni stadyumu

Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.

  • 4
  • 7
Aziz Yıldırım çılgın projesini açıkladı! İşte Fenerbahçe’nin 60 bin kişilik yeni stadyumu
  • 5
  • 7
Aziz Yıldırım çılgın projesini açıkladı! İşte Fenerbahçe’nin 60 bin kişilik yeni stadyumu