Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu...

"Unutma Beni", "Yüksek Sosyete", "Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi" ve "Kasaba Doktoru" gibi birçok başarılı projede yer alan Çomoğlu, oyunculuk kariyeri boyunca izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 38 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti. Acı haberi, İlayda Alişan sosyal medya hesabından duyurarak, "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik" ifadeleriyle paylaştı. Peki Gülşah Çomoğlu kimdir? İşte detaylar...