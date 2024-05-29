29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu...

"Unutma Beni", "Yüksek Sosyete", "Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi" ve "Kasaba Doktoru" gibi birçok başarılı projede yer alan Çomoğlu, oyunculuk kariyeri boyunca izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 38 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti. Acı haberi, İlayda Alişan sosyal medya hesabından duyurarak, "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik" ifadeleriyle paylaştı. Peki Gülşah Çomoğlu kimdir? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:45
  • 1
  • 8
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu...

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.

  • 2
  • 8
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu...

2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, 38 yaşında aramızdan ayrıldı.

  • 3
  • 8
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu...

İLAYDA ALİŞAN DUYURDU!
Acı haberi oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

  • 4
  • 8
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu...

"Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik" diyen Alişan, cenzae bilgilerini de takipçileriyle paylaştı.

  • 5
  • 8
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu...

Pera adından 2 yaşında bir kızı bulunan Gülşah Çomoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.