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Niğde’de aç kurt 9 koyunu telef etti! 7 koyunu yaraladı

İHA
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Giriş: 29.05.2024 15:05
Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte o görüntüler...
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