Niğde’de aç kurt 9 koyunu telef etti! 7 koyunu yaraladı

Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte o görüntüler...

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