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Pendik'teki korkunç cinayetin perde arkası! Dedektifler hangi ipucunun peşinde?

ahaber.com.tr
Ramazan Almaçayır
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Giriş: 29.05.2024 15:52
İstanbul Pendik'te yaşanan korkunç cinayete ilişkin soruşturma derinleşerek sürüyor. Nihat Salih cinayetine ilişkin son gelişmeler neler? Gözaltına alınan isim ifadesinde ne anlattı? Yeni gözaltılar olabilir mi?  Merak edilen gelişmeleri detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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