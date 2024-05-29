29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Pendik'teki korkunç cinayetin perde arkası! Dedektifler hangi ipucunun peşinde?
İstanbul Pendik'te yaşanan korkunç cinayete ilişkin soruşturma derinleşerek sürüyor. Nihat Salih cinayetine ilişkin son gelişmeler neler? Gözaltına alınan isim ifadesinde ne anlattı? Yeni gözaltılar olabilir mi? Merak edilen gelişmeleri detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.