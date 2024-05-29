29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Fatih'te önce yanına çağırdı, sonra silahla vurdu: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2024 15:35
Fatih’te, silahlı saldırgan ile yanına çağırdığı yabancı uyruklu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahını çeken saldırgan, boğuşma sırasında ateş edip şahsı hafif şekilde yaralayarak oradan kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.
Dedektifler hangi ipucunun peşinde?
Dedektifler hangi ipucunun peşinde?
Yeni müfredat açıklaması
Yeni müfredat açıklaması
İstanbul’da leylek alarmı! İşte o konuşma...
İstanbul'da leylek alarmı! İşte o konuşma...
Konya’da bir garip kazada can kaybı!
Konya'da bir garip kazada can kaybı!
Fatih’te önce yanına çağırdı, sonra silahla vurdu: O anlar kamerada
Fatih'te önce yanına çağırdı, sonra silahla vurdu: O anlar kamerada
Aç kurt 9 koyunu telef etti!
Aç kurt 9 koyunu telef etti!
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şişli’de emlakçıya silahlı saldırı kamerada
Şişli'de emlakçıya silahlı saldırı kamerada
Doğup büyüdüğü köyde tek başına yaşıyor
Doğup büyüdüğü köyde tek başına yaşıyor
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı!
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı!
Kadınlar hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Kadınlar hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Daha Fazla Video Göster