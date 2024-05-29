Fatih’te önce yanına çağırdı, sonra silahla vurdu: O anlar kamerada

Fatih’te, silahlı saldırgan ile yanına çağırdığı yabancı uyruklu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahını çeken saldırgan, boğuşma sırasında ateş edip şahsı hafif şekilde yaralayarak oradan kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.