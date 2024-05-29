Doğup büyüdüğü köyde tek başına yaşıyor! Eşinin mezarını yalnız bırakamıyor | Kastamonulu Salim Amca’nın hikayesi

82 yaşındaki Salim Köylü, Kastamonu'da doğup büyüdüğü köyde tek başına yaşıyor. Yaşadığı mahallenin tek sakini olan Köylü'nün, orayı bırakmama sebebi ise 47 senelik eşinin mezarının orada olması. İşte Salim Köylü'nün hikayesi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN