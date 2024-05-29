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Doğup büyüdüğü köyde tek başına yaşıyor! Eşinin mezarını yalnız bırakamıyor | Kastamonulu Salim Amca’nın hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 14:51
82 yaşındaki Salim Köylü, Kastamonu'da doğup büyüdüğü köyde tek başına yaşıyor. Yaşadığı mahallenin tek sakini olan Köylü'nün, orayı bırakmama sebebi ise 47 senelik eşinin mezarının orada olması. İşte Salim Köylü'nün hikayesi...
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