İstanbul'da leylek alarmı! Uçaktaki tehlike anı kule ile konuşmaya yansıdı...

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, leyleklerin göçü de başladı. Leyleklerin göç yolculuğu sürerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Hava Sahası'nda 'Leylek' alarmı verildi. İşte o telsiz konuşmaları...