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Nihat Doğan ihanet iddialarına yanıt verdi: 'Benim hatam...' Eşi Arzu Doğan'ı aldattı mı?

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan ile dünyaevine girmiş ve kısa bir süre sonra Badıkan adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıkları yönünde haberlerle gündeme geldi. Bu haberleri doğrulayan Arzu Doğan, eşinin ihanetine uğradığını açıkladı. Bu süreçte sessizliğini koruyan Doğan, ihanet iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:31
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Nihat Doğan ihanet iddialarına yanıt verdi: ’Benim hatam...’ Eşi Arzu Doğan’ı aldattı mı?

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında evlendi ve kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

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Nihat Doğan ihanet iddialarına yanıt verdi: ’Benim hatam...’ Eşi Arzu Doğan’ı aldattı mı?

Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği aylarca magazin gündeminde yer alırken çiftten geçen aylarda kötü haber geldi.

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Nihat Doğan ihanet iddialarına yanıt verdi: ’Benim hatam...’ Eşi Arzu Doğan’ı aldattı mı?

Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Boşanma nedeni ise 'kıskançlık krizi' olarak gösterildi. Ancak Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ayrılığın nedeninin bambaşka olduğunu açıkladı.

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Nihat Doğan ihanet iddialarına yanıt verdi: ’Benim hatam...’ Eşi Arzu Doğan’ı aldattı mı?

1 buçuk yaşında oğlu olan çiftten Arzu Doğan, ayrılık sebebinin ise aldatma olduğunu söyledi. Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Doğan, ilk kez konuştu ve canlı yayında ihanet iddialarına yanıt verdi.

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Nihat Doğan ihanet iddialarına yanıt verdi: ’Benim hatam...’ Eşi Arzu Doğan’ı aldattı mı?

"ARZU'YU HALA ÇOK SEVİYORUM"

Nihat Doğan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Aldatma iddiaları ile ilgili konuşan Doğan, öyle bir durumun söz konusu olmadığını anlaşamadıkları için ayrılacaklarını belirtti.