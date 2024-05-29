29 Mayıs 2024, Çarşamba
Nihat Doğan ihanet iddialarına yanıt verdi: 'Benim hatam...' Eşi Arzu Doğan'ı aldattı mı?
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan ile dünyaevine girmiş ve kısa bir süre sonra Badıkan adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıkları yönünde haberlerle gündeme geldi. Bu haberleri doğrulayan Arzu Doğan, eşinin ihanetine uğradığını açıkladı. Bu süreçte sessizliğini koruyan Doğan, ihanet iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:31
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