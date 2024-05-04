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Adana'da kan donduran vahşet! 6 yaşındaki oğluyla yoldan geçerken ensesinden vuruldu

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 04.05.2024 12:08
Adana'da bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında yoldan içerisinde 6 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu aracıyla geçmekten olan 43 yaşındaki Hayriye D. isimli kadın ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri çalışma başlattı.
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