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Adana’da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi, 373 kişi yakalandı

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Giriş: 16.04.2024 10:04
Adana’da polis ekipleri bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 34 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve 2 yarı otomatik tabanca ele geçirdi.
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