16 kez ehliyetsiz yakalanmıştı 17'ncide can verdi! Hız göstergesi o rakamda takılı kaldı

Samsun'da hakkında daha önce ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 kez işlem yapılan 23 yaşındaki genç, yine ehliyetsiz olarak kullandığı araçta bu kez can verdi. Yol kenarında bulunan park halindeki kamyona aracıyla çarpan gencin cansız bedeni kazadan 2 saat sonra bulundu. Aracın hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.