Marmaris’te dövme dükkanına pompalı tüfekli saldırı! 2 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dövme dükkanını basan şahıs o anlarda kurşun yağdırdı. 2 kişiyi yaralanamasına neden olan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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