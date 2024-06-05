Bayram tatili hareketliliği başladı! Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Merakla beklenen konulardan biri emekliler ve ikramiyeler başlığındaydı. Bayram ikramiyelerinin 14-15 Haziran’da bayramdan önce yatacağını açıklayan Erdoğan, hemen akabinde bayram tatilinin de 9 gün olacağını söyledi.

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