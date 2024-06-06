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Down sendromlu öğrenciyi darp etti! O öğretmen tutuklandı | Darp anı kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.06.2024 01:45
Ankara'da 24 Mayıs günü Kahramankazan ilçesinnde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hepgümüş'ün, ayaklarıyla Berat'ın üstüne bastığı, yerlerde sürüklediği, tekme attığı görüldü. O gün okulda nöbetçi olan ve aynı zamanda şiddet uygulayan Hepgümüş'ün eşi olan Z.H.'nin ise olay anında eşinin yanından geçtiği görüldü. Görüntüleri izledikten sonra oğlu için hastaneden darp raporu alan anne Serap C., avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Down sendromlu öğrenciyi darp etti
Down sendromlu öğrenciyi darp etti
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