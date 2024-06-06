Eşini döven adama meydan dayağı! Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca darp edildiğini iddia eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyledi. Karısını döven adamı kuytu yere götüren 4 genç, şahsı feci şekilde darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı.

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