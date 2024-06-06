06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Eşini döven adama meydan dayağı! Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 01:13
Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca darp edildiğini iddia eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyledi. Karısını döven adamı kuytu yere götüren 4 genç, şahsı feci şekilde darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşini döven adama meydan dayağı!
Eşini döven adama meydan dayağı!
Mardin’de doğal gaz patlaması!
Mardin’de doğal gaz patlaması!
DEM’liler Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi
DEM'liler Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi
Çorum’da veli okulda dehşet saçtı!
Çorum'da veli okulda dehşet saçtı!
Bayram tatili hareketliliği başladı!
Bayram tatili hareketliliği başladı!
Çocuk evdeki silahla oynarken kendini vurdu!
Çocuk evdeki silahla oynarken kendini vurdu!
Bu okulda çocuklar ölümle burun buruna!
Bu okulda çocuklar ölümle burun buruna!
Kartal’da 5 katlı binanın balkonu çöktü!
Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü!
Balıkçı ile aynı boydaki balık dikkat çekti
Balıkçı ile aynı boydaki balık dikkat çekti
İETT’de klima krizi!
İETT’de klima krizi!
Sakarya’da tesettürlü kadına alçak saldırı!
Sakarya'da tesettürlü kadına alçak saldırı!
Kayseri’deki eğitim uçağı böyle düştü
Kayseri'deki eğitim uçağı böyle düştü
Daha Fazla Video Göster