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Zilhicce ayı ne zaman, yarın mı başlayacak? DİYANET Zilhicce ayı orucu nedir, kaç gün tutulur?

2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, Müslümanlar Zilhicce ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Dini vazifelerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyan bu ay, ilk dokuz gününde oruç tutmanın tavsiye edilmesiyle dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 dini takvimine göre, Zilhicce ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Peki, 2024 yılında Zilhicce ayı hangi tarihte başlıyor? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 06:33
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Zilhicce ayı ne zaman, yarın mı başlayacak? DİYANET Zilhicce ayı orucu nedir, kaç gün tutulur?

Hicri takvime göre kutsal Zilhicce ayı, İslam dünyasında önemli bir dönemi işaret eder. Bu ay, hac ibadetinin gerçekleştirildiği ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı mübarek bir zaman dilimidir. Haram aylar içerisinde yer alan Zilhicce, İslam inancında özel bir yer tutar. Bu dönem, müslümanlar için manevi bir yoğunluğa ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimine işaret ediyor. Peki, 2024 yılında Zilhicce ayı ne zaman başlayacak?

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Zilhicce ayı ne zaman, yarın mı başlayacak? DİYANET Zilhicce ayı orucu nedir, kaç gün tutulur?

Zilhicce Ayı ve Önemi

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayıdır. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan bu ay, hac ibadetinin gerçekleştirildiği ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı kutsal bir dönemdir. Zilhicce ayı, Zilkade'den sonra gelir ve yeni yılın ilk ayı olan Muharrem'den önce yer alır. Bu önemli ayda yapılacak ibadetler ve ritüeller, Müslümanlar için büyük manevi değer taşır.

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Zilhicce ayı ne zaman, yarın mı başlayacak? DİYANET Zilhicce ayı orucu nedir, kaç gün tutulur?

2024 Zilhicce Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Zilhicce, İslam takvimine göre yılın kutsal ve son ayı olarak kabul edilir. Bu yıl, Zilhicce ayı 7 Haziran Cuma günü başlayacak ve 19 Haziran'da sona erecek.

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Zilhicce ayı ne zaman, yarın mı başlayacak? DİYANET Zilhicce ayı orucu nedir, kaç gün tutulur?

Zilhicce ayı, Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir çünkü içerisinde Kurban Bayramı'nı barındırır. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutma geleneği, dini kaynaklarda tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed'in bu günlerde oruç tuttuğu rivayet edilir ve bu nedenle müstehap olarak kabul edilir.

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Zilhicce ayı ne zaman, yarın mı başlayacak? DİYANET Zilhicce ayı orucu nedir, kaç gün tutulur?

Ancak, hac ibadetini yerine getirenlerin 9. gün olan Arefe gününde oruç tutması mekruh görülür. Peygamberimiz, Arefe gününün önemine vurgu yaparak, bu günün cehennem ateşinden insanları kurtarmanın en fazla olduğu gün olduğunu belirtmiştir.