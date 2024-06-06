06 Haziran 2024, Perşembe
Zilhicce ayı ne zaman, yarın mı başlayacak? DİYANET Zilhicce ayı orucu nedir, kaç gün tutulur?
2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, Müslümanlar Zilhicce ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Dini vazifelerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyan bu ay, ilk dokuz gününde oruç tutmanın tavsiye edilmesiyle dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 dini takvimine göre, Zilhicce ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Peki, 2024 yılında Zilhicce ayı hangi tarihte başlıyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 06:33
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