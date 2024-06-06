Zilhicce ayı ne zaman, yarın mı başlayacak? DİYANET Zilhicce ayı orucu nedir, kaç gün tutulur?

Hicri takvime göre kutsal Zilhicce ayı, İslam dünyasında önemli bir dönemi işaret eder. Bu ay, hac ibadetinin gerçekleştirildiği ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı mübarek bir zaman dilimidir. Haram aylar içerisinde yer alan Zilhicce, İslam inancında özel bir yer tutar. Bu dönem, müslümanlar için manevi bir yoğunluğa ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimine işaret ediyor. Peki, 2024 yılında Zilhicce ayı ne zaman başlayacak?