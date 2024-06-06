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Başıboş köpekler için halkın nabzı tutuldu! Her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor

Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması beklenen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak hayvanları için halkın nabzı tutuldu. Yapılan anket araştırmasında; her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor ve barınaklara alınmasını istiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:34
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Başıboş köpekler için halkın nabzı tutuldu! Her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor

Saldırgan, başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir çalışmalar devam ederken, Sokak Hayvanları Araştırması anketi yayınlandı.

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Başıboş köpekler için halkın nabzı tutuldu! Her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor

Areda Survey araştırma şirketinin yaptığı araştırmada; Türkiye genelinde 2 bin 275 kişiyle yaptığı Sokak Hayvanları Araştırması'nı yayınladı.

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Başıboş köpekler için halkın nabzı tutuldu! Her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor

İki yıl önce de yapılan araştırmada göre sokak hayvanları ile ilgili vatandaşların tepkilerinde artış gözlemlendi.

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Başıboş köpekler için halkın nabzı tutuldu! Her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor

Araştırmada sokak hayvanlarını tehlikeli bulma oranı 2022'de yüzde 41,3 iken bu oran 2024 yılında yüzde 6,6 artış göstererek yüzde 47,9'a kadar yükseldi.

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Başıboş köpekler için halkın nabzı tutuldu! Her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor

Sokak hayvanlarının tehlikeli olup olmadığıyla ilgili fikri net olmayanların oranı ise yüzde 4,9'dan 3,7'ye geriledi.