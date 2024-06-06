Başıboş köpekler için halkın nabzı tutuldu! Her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor

Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması beklenen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak hayvanları için halkın nabzı tutuldu. Yapılan anket araştırmasında; her iki kişiden biri sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor ve barınaklara alınmasını istiyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL