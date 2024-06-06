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Mardin’de doğal gaz patlaması! Yangın çıktı 1 kişi hastanelik oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 00:32
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı doğal gaz patlaması yaşandı. Korku dolu anlarda patlama sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
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