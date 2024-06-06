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İstanbul alarm veriyor! Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumdalar | İşte o binalardan bazıları

İstanbul Küçükçekmece'de pazar günü 3 katlı binanın kendiliğinden çökmesi ve Bahçelievler'de de bir binada kısmi çökme meydana gelmesinin ardından gözler bu halde olan diğer yapılara çevrildi. İstanbul'un dört bir yanında kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda olan binalar fotoğraflandı. İşte o binalardan bazıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:54
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İstanbul alarm veriyor! Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumdalar | İşte o binalardan bazıları

Küçükçekmece'de geçen Pazar günü kendiliğinden çöken binanın ardından önceki gün Bahçelievler'de bir binada kısmi çökme meydana geldi.

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İstanbul alarm veriyor! Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumdalar | İşte o binalardan bazıları

Peş peşe yaşanan çökmeler üzerine İBB yönetiminin kentsel dönüşümde sınıfta kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

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İstanbul alarm veriyor! Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumdalar | İşte o binalardan bazıları

İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, TOKİ ve AK Partili belediyelerce yapılan dönüşüme engel olmak için defalarca mahkemenin yolunu tutan CHP'li yönetim, 2020'da Hızlı Tarama Yöntemleri ile Bina İncelemesi Projesi başlattı.

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İstanbul alarm veriyor! Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumdalar | İşte o binalardan bazıları

160 bin talep toplayan İBB'nin sadece 35 bin yapıda hızlı tarama testi yapabildi. İncelenen yapılardan bin 556'sının yüksek riskli ve çok riskli olduğu tespit edildi. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bu yapılardan bugüne kadar sadece 178 binanın yıkımı gerçekleştirebildi.

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İstanbul alarm veriyor! Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumdalar | İşte o binalardan bazıları

YIKIM BEKLEYEN BİNALAR GÖRÜNTÜLENDİ

SABAH ekibi de İstanbul'un dört bir yanında kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda olan binaları fotoğrafladı.