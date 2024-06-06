İstanbul alarm veriyor! Kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumdalar | İşte o binalardan bazıları

İstanbul Küçükçekmece'de pazar günü 3 katlı binanın kendiliğinden çökmesi ve Bahçelievler'de de bir binada kısmi çökme meydana gelmesinin ardından gözler bu halde olan diğer yapılara çevrildi. İstanbul'un dört bir yanında kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda olan binalar fotoğraflandı. İşte o binalardan bazıları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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