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16 yaşındaki çocuk evdeki silahla oynarken kendini vurdu!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 05.06.2024 19:54
Konya'da 12 katlı apartmanın 3. katında bulunan evlerinde babasına ait bulundurma ruhsatlı tabancayla oynayan 16 yaşındaki lise öğremcisi O.K.E., kazara kendini çenesinden vurdu. Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 16 yaşındaki çocuk ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan tedavi altına alınan O.K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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