Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı

Kartal Cevizli Mahallesi 5 katlı binanın 2 katındaki balkonda çökme meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bina sakinleri tahliye edildi. Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu. Ekiplerin olay yerinde çalışma başlattı.

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