Aydınlatma direğine asılı halde bulundu! O genç hastanaye kaldırıldı

Malatya'da, bir aydınlatma direğinde boynunda iple sarkan bir genci gören çevredekiler, şahsı bulunduğu yerden aşağı indirdi. Bu esnada yoldan tesadüfen geçen bir doktorun müdahalede bulunduğu genç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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