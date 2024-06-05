Düzce'de 52 kilogramlık sürpriz! Balıkçı ile aynı boydaki balık dikkat çekti

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı’nda amatör balıkçılar tarafından yakalanan balık dikkat çekti. 52 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ki yayın balığı kıyıya getirildi. Güçlükle taşınan balık ile çevredeki vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN