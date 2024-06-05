Çorum'da veli okulda dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Çorum'da fenalaşan öğrencinin yakınları okul müdürü ve hizmetliye zincirle saldırdı. Darbedilen okul müdürü ve okul görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Çorum Valiliği konuya ilişkin açıklamda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Okul Müdürümüz ve hizmetlimizin sağlık durumları iyi olup hastanede ayakta takip ve tedavileri devam etmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.

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