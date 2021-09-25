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TEKNOFEST'te 5. gün heyecanı! Festivalde ziyaretçileri hangi sürprizler bekliyor?

A Haber
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Giriş: 25.09.2021 11:48
Türkiye'nin ayakları yerden kesen festivalinde heyecan hız kesmiyor. 34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Festivaldeki yarışmalara katılmak için 200 bin öğrenci başvurdu. Peki beşinci günde atmosfer nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

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