TEKNOFEST'te 5. gün heyecanı! Festivalde ziyaretçileri hangi sürprizler bekliyor?

Türkiye'nin ayakları yerden kesen festivalinde heyecan hız kesmiyor. 34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Festivaldeki yarışmalara katılmak için 200 bin öğrenci başvurdu. Peki beşinci günde atmosfer nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

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