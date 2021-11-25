25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Vitor Pereira: Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız

Vitor Pereira: Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2021 11:42
UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam Olympiakos'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam maçın zor olacağını belirterek "Kendi seviyemizde oynamalı, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız." ifadelerinde bulundu.
Pereira: Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız
Pereira: Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız
’’Galatasaray için Marsilya maçı daha önemli’’
''Galatasaray için Marsilya maçı daha önemli''
Kara Kartal Avrupa’ya veda etti
Kara Kartal Avrupa'ya veda etti
Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu
Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu
Yunan başkan Fenerbahçe’ye karşı harekete geçti!
Yunan başkan Fenerbahçe'ye karşı harekete geçti!
Sergen Yalçın: Toparlanmamız gerektiğinin farkındayız
Sergen Yalçın: Toparlanmamız gerektiğinin farkındayız
’’Mücadelemiz devam edecek’’
''Mücadelemiz devam edecek''
Derbi mağlubiyeti sonrası Galatasaray’a ağır fatura!
Derbi mağlubiyeti sonrası Galatasaray'a ağır fatura!
Derbi mağlubiyetinin ardından Galatasaray’dan flaş hamle!
Derbi mağlubiyetinin ardından Galatasaray'dan flaş hamle!
Canlı yayında flaş sözler: Yaptıkları artistlik
Canlı yayında flaş sözler: Yaptıkları artistlik
Off-Road yarışından nefes kesen görüntüler - Video
Off-Road yarışından nefes kesen görüntüler - Video
İşte Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11’leri
İşte Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'leri
Daha Fazla Video Göster