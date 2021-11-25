Vitor Pereira: Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam Olympiakos'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam maçın zor olacağını belirterek "Kendi seviyemizde oynamalı, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız." ifadelerinde bulundu.