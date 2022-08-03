Trabzonspor’da Marek Hamsik’ten kötü haber!

Trabzonspor, Slovak oyuncusu Marek Hamsik’te kas yaralanması olduğunu açıklandı. Son dakika haberine göre; sakatlığı uzun sürmesi halinde Hamsik, 12 Ağustos’ta oynanacak Atakaş Hatayspor ve 16 Ağustos tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-off maçı olan Kopenhag karşılaşmalarını da kaçırabilir.