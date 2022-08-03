03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Trabzonspor’da Marek Hamsik'ten kötü haber!
Trabzonspor, Slovak oyuncusu Marek Hamsik’te kas yaralanması olduğunu açıklandı. Son dakika haberine göre; sakatlığı uzun sürmesi halinde Hamsik, 12 Ağustos’ta oynanacak Atakaş Hatayspor ve 16 Ağustos tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-off maçı olan Kopenhag karşılaşmalarını da kaçırabilir.