Ergin Ataman'a siyonist tehdit! Başkan Erdoğan'dan Ergin Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu!

THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) play-off çeyrek final serisinde Panathinaikos evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup ederek seride durumu eşitledi. Karşılaşma sonrası iki takım arasında gerginlik çıkarken Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman kendisinin İsrailliler tarafından "İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin" şeklinde tehdit edildiğini açıkladı. Duruma tepki gösteren Ataman, "Ben Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." dedi. Yaşananlar sonrası Başkan Erdoğan Ataman'ı arayarak geçmiş olsun mesajını iletirken, AK Parti'den yapılan açıklamada ise "Hocamızın yanındayız" mesajı verildi.

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