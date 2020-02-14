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14.02.2020

Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçına hangi 11'le çıkacak? | Video

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı A Spor ekranlarında masaya yatırıldı. Siyah beyazlı takımla 2'de 2 yapan Sergen Yalçın, yönetim ve taraftarlardan büyük destek görüyor. Peki kritik maç öncesi Sergen Yalçın sahaya hangi ilk 11'le çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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