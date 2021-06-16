16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2021 09:20
Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası'na 3-0 İtalya mağlubiyetiyle kötü bir başlangınç yaptı. Grupta İtalya 3 puanlar liderliğini sürdürürken Galler ve İsviçre'nin ise 1'er puanu bulunuyor. İlk maçlar sonunda ise Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın (16 Haziran 2021 Çarşamba) oynanacak Galler maçı öncesinde konuştu. Hem Galler hem de İsviçre maçının final olduğunu söyleyen Güneş, "Galler'den daha üstün olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu. Öte yandan Şenol, "İtalya'dan puan alsaydık, kötü oyunumuzu kapatmazdı bu. Oyun planı olarak da eksiktik ve bunun sorumlusu benim. Görevi veren benim. Geçmişe takılmak yerine, yarınki maçı düşüneceğiz" dedi.
Güneş'ten Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim
Güneş'ten Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim
Fenerbahçe'de yeni hocanın ismi artık belli oldu
Fenerbahçe'de yeni hocanın ismi artık belli oldu
Yıldız futbolcunun kalbi durdu!
Yıldız futbolcunun kalbi durdu!
EURO 2020'ye kötü başladık I Türkiye 0-3 İtalya
EURO 2020'ye kötü başladık I Türkiye 0-3 İtalya
Türkiye'nin unutulmaz galibiyetleri! 'Sahne bizim çocuklar'
Türkiye'nin unutulmaz galibiyetleri! 'Sahne bizim çocuklar'
Onyekuru Terim'i bekliyor
Onyekuru Terim'i bekliyor
Fenerbahçe'de büyük belirsizlik!
Fenerbahçe'de büyük belirsizlik!
Türkiye İtalya maçı öncesi son idmanını yaptı
Türkiye İtalya maçı öncesi son idmanını yaptı
Sergen Yalçın Beşiktaş yönetimiyle anlaştı mı?
Sergen Yalçın Beşiktaş yönetimiyle anlaştı mı?
EURO 2020 şöleni başlıyor!
EURO 2020 şöleni başlıyor!
A Millilerin uçağında tüyleri diken diken eden anons!
A Millilerin uçağında tüyleri diken diken eden anons!
A Milli Takım’ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı |VİDEO
A Milli Takım’ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı |VİDEO
Daha Fazla Video Göster