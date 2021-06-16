Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim

Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası'na 3-0 İtalya mağlubiyetiyle kötü bir başlangınç yaptı. Grupta İtalya 3 puanlar liderliğini sürdürürken Galler ve İsviçre'nin ise 1'er puanu bulunuyor. İlk maçlar sonunda ise Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın (16 Haziran 2021 Çarşamba) oynanacak Galler maçı öncesinde konuştu. Hem Galler hem de İsviçre maçının final olduğunu söyleyen Güneş, "Galler'den daha üstün olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu. Öte yandan Şenol, "İtalya'dan puan alsaydık, kötü oyunumuzu kapatmazdı bu. Oyun planı olarak da eksiktik ve bunun sorumlusu benim. Görevi veren benim. Geçmişe takılmak yerine, yarınki maçı düşüneceğiz" dedi.