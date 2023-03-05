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Nilay’sız ilk maç! Takım arkadaşları Nilay’ı unutmadı

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Giriş: 05.03.2023 09:48
Depremde, milli basketbolcumuz Nilay Aydoğan'ı da kaybettik. O gece Malatya'daki babaannesine sürpriz yapmış, ziyaretine gitmişti. Ancak yaşanan deprem sonrası enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Takım arkadaşları felaketin ardından ilk kez onsuz maça çıktı. Ve duygusal anlar yaşandı.
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