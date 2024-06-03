Real Madrid’den Şampiyonlar Ligi kutlaması! Arda Güler: Biz Bir aileyiz…

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı. Kutlamada taraftarı selamlayan milli futbolcumuz Arda Güler, "Biz bir aileyiz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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