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Real Madrid’den Şampiyonlar Ligi kutlaması! Arda Güler: Biz Bir aileyiz…

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 03.06.2024 09:25
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı. Kutlamada taraftarı selamlayan milli futbolcumuz Arda Güler, "Biz bir aileyiz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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