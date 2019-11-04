04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.11.2019

Hakemler neden ''VAR''a gitmiyor ya da çağırılmıyor? / A Spor / Spor Ajansı / 04.11.2019

Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor-Göztepe maçında Sörloth'un pozisyonu sonrası VAR sistemi bir kez daha gündeme geldi. A Spor ekranlarındaki Spor Ajansı programında hakemlerin neden VAR'a baş vurmadığı tartışıldı. Alexander Sörloth'un penaltı pozisyonunda hakem Fırat Aydın'us VAR'a gitmemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hakemler neden ''VAR''a gitmiyor?
Hakemler neden ''VAR''a gitmiyor?
Belhanda'ya Çin'den talip!
Belhanda'ya Çin'den talip!
MHK'den flaş 'VAR' açıklaması
MHK'den flaş 'VAR' açıklaması
Falcao ne zaman dönüyor?
Falcao ne zaman dönüyor?
Sörloth'un pozisyonu için VAR odası hakkında bomba iddia
Sörloth'un pozisyonu için VAR odası hakkında bomba iddia
İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı
İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı
Ahmet Ağaoğlu: Hakkımızı yedirmeyiz
Ahmet Ağaoğlu: "Hakkımızı yedirmeyiz"
Ahmet Ağaoğlu: Biz hakkımız olmayanı istemiyoruz, hakkımız çalınmasın yeter
Ahmet Ağaoğlu: Biz hakkımız olmayanı istemiyoruz, hakkımız çalınmasın yeter
Kayserispor Fenerbahçe |CANLI
Kayserispor Fenerbahçe |CANLI
Maratonunu kazananı belli oldu
Maratonunu kazananı belli oldu
Antalyaspor 1-2 Beşiktaş maç sonucu
Antalyaspor 1-2 Beşiktaş maç sonucu
Trabzonspor 0-1 Göztepe maç sonucu
Trabzonspor 0-1 Göztepe maç sonucu
Daha Fazla Video Göster