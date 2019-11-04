Hakemler neden ''VAR''a gitmiyor ya da çağırılmıyor? / A Spor / Spor Ajansı / 04.11.2019

Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor-Göztepe maçında Sörloth'un pozisyonu sonrası VAR sistemi bir kez daha gündeme geldi. A Spor ekranlarındaki Spor Ajansı programında hakemlerin neden VAR'a baş vurmadığı tartışıldı. Alexander Sörloth'un penaltı pozisyonunda hakem Fırat Aydın'us VAR'a gitmemişti.