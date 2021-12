Genç kaleci aldığı darbe sonrası hayatını kaybetti! Saniye saniye ölüm anı ise kameraya yansıdı

3. Lig ekiplerinden Tornado FC kulübünün 20 yaşındaki kalecisi Taufik Ramsyah, bir pozisyonda başına aldığı darbe sonrası sakatlık yaşadı. Genç kaleci kısa süre içerisinde bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Endonezya'da yaşanan bu olay an be an kameraya yansıdı.

GENÇ KALECİ HAYATINI KAYBETTİ



Maçta rakip forvet oyuncusuyla çarpışan 20 yaşındaki kaleci, başından ciddi şekilde yaralandı ve bilincini kaybetti. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Taufik Ramsyah, yaşımını yitti.

Gelecekte Endonezya Milli Takımı'nda forma giymesine kesin gözüyle bakılan ve bir futbol tutkunu olarak bahsedilen genç kalecinin ölümü ailesini, sevdiklerini ve kulübü yasa boğdu.