23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Genç kaleci aldığı darbe sonrası hayatını kaybetti! Saniye saniye ölüm anı ise kameraya yansıdı

Genç kaleci aldığı darbe sonrası hayatını kaybetti! Saniye saniye ölüm anı ise kameraya yansıdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 22:41
Güncelleme:23.12.2021 22:47
3. Lig ekiplerinden Tornado FC kulübünün 20 yaşındaki kalecisi Taufik Ramsyah, bir pozisyonda başına aldığı darbe sonrası sakatlık yaşadı. Genç kaleci kısa süre içerisinde bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Endonezya'da yaşanan bu olay an be an kameraya yansıdı.

Endonezya'da Tornado FC kulübünün kalecisi Taufik Ramsyah, rakibiyle yaşadığı çarpışma sonrasında bilincini kaybettikten sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KALECİ HAYATINI KAYBETTİ

Maçta rakip forvet oyuncusuyla çarpışan 20 yaşındaki kaleci, başından ciddi şekilde yaralandı ve bilincini kaybetti. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Taufik Ramsyah, yaşımını yitti.

Gelecekte Endonezya Milli Takımı'nda forma giymesine kesin gözüyle bakılan ve bir futbol tutkunu olarak bahsedilen genç kalecinin ölümü ailesini, sevdiklerini ve kulübü yasa boğdu.

Yeşil sahada öldüren darbe! O an kamerada
Yeşil sahada öldüren darbe! O an kamerada
Malatya’da maç sonu ortalık karıştı! Adil Gevrek hakem Hüseyin Göçek’e saldırdı - Video izle
Malatya'da maç sonu ortalık karıştı! Adil Gevrek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı - Video izle
’’9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik’’
''9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik''
Trabzonspor’un 2. golünde el var mı? Toroğlu açıkladı!
Trabzonspor'un 2. golünde el var mı? Toroğlu açıkladı!
Vitor Pereira dönemi sona erdi
Vitor Pereira dönemi sona erdi
Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”
Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”
Kadiköy Ali Koç istifa sesleriyle inledi!
Kadiköy Ali Koç istifa sesleriyle inledi!
Zorbay Küçük’ün savunması ortaya çıktı!
Zorbay Küçük'ün savunması ortaya çıktı!
Kocadağ’dan derbi sonrası Fırat Aydınus’a tepki!
Kocadağ'dan derbi sonrası Fırat Aydınus'a tepki!
Toroğlu’dan Pereira’ya şok sözler! Maçı vermek istiyor
Toroğlu'dan Pereira'ya şok sözler! "Maçı vermek istiyor"
Derbi sonrası tribünler Ali Koç’u istifaya davet etti
Derbi sonrası tribünler Ali Koç'u istifaya davet etti
Maç sonu ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı
Maç sonu ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı
Daha Fazla Video Göster