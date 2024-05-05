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Arda Güler’li Real Madrid lig şampiyonu oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 16:44
La İiga'da Barcelona kaybetti, Real Madrid şampiyonluğu garantiledi.
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