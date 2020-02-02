Galatasaray taraftarı Kayserispor maçında Kobe Bryant'ı unutmadı |Video

Galatasaray, sarı kırmızılı forma ile Muslera'ya gol atan Kobe Bryant'ı unutmadı. Geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında kızı ile hayatını kaybeden Kobe Bryant, Galatasaray tarafından tekrar anıldı. Türk Telekom Stadyumu'nda dev televizyondan Kobe Bryant görüntüleri yayınlandı. İşte Galatasaray'ın Kobe Bryant jesti.