Galatasaray Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE

İki haftalık milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. 12. Hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kazananın maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacağı müsabakada her iki takımda da mutlak hedef 3 puan... Ev sahibi Galatasaray ligde sahasında oynadığı son 41 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. Teknik Direktör Fatih Terim'in sakatlıklardan dolayı sürpriz bir 11'le Başakşehir karşısına çıkması bekleniyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak. Öte yandan taraftarlar GALATASARAY BAŞAKŞEHİR maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler.

İki haftalık milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. 12. Hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kazananın maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacağı müsabakada her iki takımda da mutlak hedef 3 puan...

Ev sahibi Galatasaray ligde sahasında oynadığı son 41 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. Teknik Direktör Fatih Terim'in sakatlıklardan dolayı sürpriz bir 11'le Başakşehir karşısına çıkması bekleniyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak.

Öte yandan taraftarlar GALATASARAY BAŞAKŞEHİR maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM