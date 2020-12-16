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Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0 ÖZET İZLE

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Giriş: 16.12.2020 00:56
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kendi evinde Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibini Belhanda'nın tek golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın özeti ahaber.com.tr'de... Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği özet izle...
Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0 ÖZET İZLE
Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0 ÖZET İZLE
Galatasaray 1 - 0 Darıca Gençlerbirliği Fatih Terim Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Galatasaray 1 - 0 Darıca Gençlerbirliği Fatih Terim Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Galatasaray 1 - 0 Darıca Gençlerbirliği MAÇ ÖZETİ Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Maçı
Galatasaray 1 - 0 Darıca Gençlerbirliği MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Maçı)
GOL | Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği
GOL | Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 5 - 0 Hekimoğlu Trabzon Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur Maçı
Yeni Malatyaspor 5 - 0 Hekimoğlu Trabzon (Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur Maçı)
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