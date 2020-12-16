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Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0 ÖZET İZLE
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kendi evinde Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibini Belhanda'nın tek golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın özeti ahaber.com.tr'de... Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği özet izle...