Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0 ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kendi evinde Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibini Belhanda'nın tek golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın özeti ahaber.com.tr'de... Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği özet izle...