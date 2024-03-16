16 Mart 2024, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos! Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi
Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalde kuralar çekildi. Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi belli oldu. Bu arada UEFA Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi. Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi. Haftanın spor gündemini A Haber canlı yayınına konuk olan A Spor spikeri Kerem Canbulat değerlendirdi.