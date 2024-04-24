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ZTK'da yarı final heyecanı! Trabzonspor-F. Karagümrük 20.30'da A Spor'da yayınlanacak

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 24.04.2024 14:06
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük yarı final ilk maçında bu akşam saat 20.30'da karşılaşacak. Mücadele A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Maç öncesi son bilgileri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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