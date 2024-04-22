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Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler'in evinde mangal partisi

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Giriş: 22.04.2024 19:24
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, ailesinin de yer aldığı mangal partisinde halay çekti. Takım arkadaşlarından Valverde ve Diaz da halaya kalktı. Öte yandan Güler, Valverde ve Brahim Diaz'a çiğ köfte yedirdi. İşte o anlar...
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