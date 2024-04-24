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Trabzonspor 1-0 Fatih Karagümrük I GOL: Edin Višća

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Giriş: 24.04.2024 21:17
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, 15. dakikada Edin Višća'nın attığı golle Vavacars Fatih Karagümrük karşısında skoru 1-0'a getirdi.
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Trabzonspor 1-0 Fatih Karagümrük I GOL: Edin Višća
Trabzonspor 1-0 Fatih Karagümrük I GOL: Edin Višća
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